斥中大推新校徽欠諮詢　梁美芬促校方解畫

中文大學昨日宣布推出新校徽，事件惹起社會廣泛關注，三位身兼中大校董的議員表示事前不知情。其中，議員梁美芬今日(18日)以立法會教育事務委員會主席身份開腔回應事件，批評中大校方在過程中欠缺諮詢，促請中大增加透明度，又指教育事務委員會將認真考慮檢視大學的管治問題。

梁美芬認為中大以公帑營運，必需接受立法會及公眾監督。梁指出，修改校徽極為重要，身為校友的她也只是從媒體報道才得知事件，而校董議員也未獲諮詢。她批評中大在事件上欠缺諮詢，促請校方必需盡快向公眾作出合理解釋，增加事件透明度。她又提到，自2019年反修例事件，到校長續任問題，不少持份者都擔憂中大日後發展方向，而教育事務委員會對中大管治質疑已有一段時間，相信需要考慮重新檢視大學管治問題。她強調檢視現行監督機制，與學術自主無關，指政府一直尊重並容許大學管理層自行處理行政問題，不過出現管治問題不能以「學術自由」作擋箭牌。

身兼中大校董的議員鄧家彪透露，他昨天也收到一封電郵文件，內容是通知更換校徽，而日期為10月14號，顯示中大當時已有決定，但今天才正式獲得該書面文件。鄧表示，中大將於22日再開校董會，討論項目中沒有關於校徽的事宜，僅在校董會正式開始前有一個就更換校徽的簡介環節。他對此事感到「愕然」，直言從不知道「校政人員權利可以大到咁」。他又表示雖然很難評價更換的校徽，但新校徽取消「對摺位」好像只是「商業圖」，他亦稱「好想知道點解會用呢個logo」。