公務員總工會呼籲社會放下偏見　促政府為公僕澄清不實指控

香港自疫情以來市民質疑政府和公務員抗疫不力，早前公務員加薪也惹來爭議。香港公務員總工會今（18日）召開記者會提出訴求，稱同意公務員有不足之處，但社會對他們存在偏見，稱「既要求佢哋做得好，但對佢哋有偏見」，該工會指政府政策需要公務員執行才能實施，希望政府能為公務員即時澄清不實指控，亦應以持平態度重新審視公務員薪酬待遇。

總會主席馮傳宗表示，藉着明日(19日)政府發表施政報告的時刻，希望能帶出好的政策必須要有執行力才會有好的結果，指若果社會上對公務員有偏見及不能平心而論去看公務員對社會的貢獻，最終會影響政府管治、威望和社會和諧。他認為必需停止對公務員忠誠的炒作，又指出目前多個部門「不務正業」地將時間和精力用在「招呼唔合理、匿名、重複、內部、尋釁滋事、滿足個人喜好是弄權的投訴工作」，導致效率降低。

被問到公務員投考人數下降和離職人數上升的問題，馮認為可能青年人加入政府的熱忱減少，或是職位要求變高，但他指出新制公務員並沒有事業保障、離職成本低，導致新人剛進入政府發現工作壓力大和晉升機會少，再加上沒有長俸的時候，公務員對職位的忠誠度會降低，馮又呼籲今屆政府重新檢視新制公務員福利和架構。