商用航空中心航班查詢比疫情前翻倍　林世雄稱航空業有強勁反彈

近日港府放寬入境檢疫安排至「0+3」，本港來往航班亦有所增加。香港商用航空中心今日（18日）舉行擴建項目動土儀式，政府官員及機管局代表亦有出席，其中香港商用航空中心總經理馮慧儀表示，因應放寬入境檢疫安排，加上11月會有金融高峰會及國際七人欖球賽等多個國際活動在港舉行，近日商用航空中心已經收到不少航班查詢，比疫情前翻倍增長；運輸及物流局局長林世雄亦稱有信心未來本港航空業有強勁反彈。而中心的擴建工程造價需約4億港元，預計會於2025年落成。

馮慧儀表示，2019年時商用航空中心有9,000班航班，涉及超過4萬人次，主要屬商務旅遊，預計中心擴建後容量將翻倍，近日航班預訂有所上升，相信香港作為國際性的航空中心，未來有更多航班及旅客會重返香港；而由本月起，中心亦會提供檢測服務便利入境旅客，有助縮減旅客入境所需時間。

林世雄則指，受新冠肺炎疫情影響，本港許多國際航班需要停飛，當局將致力重開航運交通，而投資商用航空中心的擴建是合時決定。而中心擴建後，佔地將增加至2.45萬平方米，工程涉及增建新大樓，包括提升大樓內海關、出入境及檢疫設施。