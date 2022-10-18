雀枱斬斃朋友案　目擊證人作供指見被告舞刀

六旬地盤工被指因「爭女」問題與朋友爭執並將對方斬死，被控謀殺之案件今天（18日）在高等法院原訟庭續審。控方傳召案發時與事主一起打牌的雀友作供，稱未打完一圈，便聽到死者「哎呀」一聲，發現死者右肩有血漬，而被告站在死者後側揮舞菜刀。雀友稱他曾向被告喊話「唔好燥」，但被告則回應「唔好理我！」

被告盧禮秋（67歲），被控於2019年10月18日，在香港謀殺周仕清。證人蔡智文作供表示，他於案發當日下午到元朗建安樓1個單位打麻雀，當時他、死者和另外2名雀友打牌，惟他們尚未打完一圈，他便聽到死者「哎呀」一聲，抬眼望向死者，發現死者右肩有血漬，被告就手持菜刀站在死者後側方向，被告有揮刀動作。蔡指當時被告和死者相距約1呎，他朝向被告喊話「唔好燥」，但被告則回應「唔好理我」。蔡感到害怕，便離開單位。

蔡在接受辯方盤問時，同意當日案發前，被告在單位內表現得正常和友善。辯方續指，死者當時有邀請被告打麻雀，而被告以無錢為由拒絕，死者則提議借2000港元給被告。蔡不肯定2人之間的對話，但同意被告有邀請人打麻雀。辯方又向蔡確認，他第一眼注意到死者遇襲時，刀傷是在死者肩部。不過蔡亦指當時襲擊過程混亂。辯方另指出，蔡在其證人供詞中，從沒有提到他叫到「唔好燥」和被告回應「唔好理我」。蔡亦同意。

案件編號：HCCC 140/2021