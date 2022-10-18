市建局試行預先批地模式　本土研質疑未必縮短時間

市區重建局在土瓜灣盛德街重建項目試行「預先批地」模式，引起社會廣泛討論。本土研究社成員陳劍青今日(18日)表示，市建局應跟從有法理基礎收購，不應改變原有遊戲規則，質疑未必能成功縮短重建時間。議員楊永杰也稱，有關做法屬突破，相信可減省程序，但對局方是否能提前進場施工有保留，擔心影響仍未遷出的居民。

市建局行政總監韋志成表示，將在土瓜灣盛德街重建項目試行「預先批地」模式，包括在已平整及成功收購的範圍提早施工，及清場前先向政府申請預批地契等。不過，陳劍青則認為，局方未有跟從現有法理基礎收購，而過去在重建規劃時亦有公眾諮詢，但今次局方卻自行公布重建方式。雖然私人發展商收地時會以「分階段清場」的方法，但公營機構以此方式重建則屬首次，擔心或會增加居民反感。

楊永杰則相信有關做法可減省程序，但擔心局方提前進場施工，會對仍未遷出的小量居民造成極大滋擾。他期望可以完成清場後才開始清拆工程，但其他工作，例如招標等則可提前或同步進行，強調必須尊重居民權益和福祉。至於土瓜灣「十三街」的重建計劃，楊稱「五街」重建項目啟動後，居民都表示歡迎，期望市建局可藉此推動「十三街」重建。因「十三街」屬九龍城剩餘最大的舊樓群，惟業權複雜令重建或有困難，他建議修改法例以便進行收購工作。