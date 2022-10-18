曾犯謀殺八旬翁　向護老院職員潑硫酸囚15年　官斥「非常暴力」

曾於食環署滅蟲隊工作、於2001年因謀殺女同事被判囚終身的老翁，於服刑17年、年過八旬後獲假釋入住護老院。不過在2019年他搬離護老院，其後疑因不滿護老院沒收了他8,000多港元按金，持通渠水到護老院潑向4名職員。他其後被控4項蓄意淋潑腐液罪，並於今年8月在高院承認當中2罪。高院原訟庭法官陳慶偉經提取事主的創傷報告後，今天（18日）判處被告監禁15年。法官指被告並無因早前的監禁而受到阻嚇，至今仍是非常暴力，且與上次入獄前一樣危險，故在其對社區安全風險減少前不應將被告釋放。

現年87歲的被告李添銓，早於1969年曾因襲擊罪被判罰款，2000年又因用生果刀刺死女同事，於翌年被裁定謀殺罪成判囚終身，但於2018年6月獲得假釋。他育有1對子女，現時患有心臟病。控罪指他於2020年1月25日在葵涌大隴街的百好護老中心，意圖使劉晓云、岑滿琴、林筠皓和司徒瑞滿燒傷而非法及惡意向4人淋潑腐液，即硫酸。被告只承認涉及岑和林的控罪，其餘2罪則獲准於法庭存檔不予起訴。

法官判刑時引述2名事主的創傷報告，指其中林的傷勢較重，更直指程度嚴重得難以筆墨形容，而岑傷勢較輕但亦有創傷後遺症。法官批評被告自上次謀殺罪成判監至今仍非常暴力，當事情不順心便以暴力解決。法官指被告是次犯案亦有小心策劃，且在午飯時間攜帶足足3瓶腐蝕性液體淋潑職員，務求令他們受最大傷害。法官又指，被告並非在最早時間認罪，平衡控罪嚴重性及受害人利益後，且考慮到被告年紀大，很可能需要在獄中終老，認為兩罪應以監禁20年作量刑起點，因認罪給予4份1減刑至監禁15年；法官判刑時，被告情緒激動，不斷在犯人欄高叫有關款項不是按金而是詐騙，法官需一度休庭讓他冷靜，但再開庭時情況無改善，法官最終警告他再大叫會把他趕入羈留室，又指他大叫亦於事無補。

案情指，被告自2018年6月居於涉案護老院至2019年9月遷出。護老院基於被告未有預先通知下遷出，遂沒收他8,200港元訂金，被告多次追討不果。案發當日中午，被告帶同1瓶通渠水及2瓶潔廁水到護老院，向正在用膳的4名職員淋潑，4人被燒傷及衝向洗手間清洗，另外1名職員則報警。其中女職員岑滿琴送院後，發現其前額、上唇及兩邊前臂均被燒傷。林筠皓的臉部及一對眼均被燒傷，並因誤吞小量腐液而咽喉受傷。

案件編號：HCCC 70/2020