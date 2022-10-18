政府擬提早禁派即棄塑膠餐具　最早明年底實施

即棄餐具嚴重影響環境生態，過去三年在疫情下市民購買外賣激增，令即棄餐具有增無減。政府計劃提前禁止食肆提供即棄塑膠餐具，立法會環境事務委員會今日(18日)上載最新文件，提及有關管制即棄膠餐具時間表，由原本建議的2025年提前至相關法例通過後半年，措施最早明年年底實施，並分兩個階段進行，首階段包括發泡膠餐具及塑膠飲管等外賣餐具，而膠杯則留待2025年第二階段始禁，違者將被罰款2000元。

環保署今日公布「管制即棄膠餐具計劃」公眾諮詢結果，擬計劃最早在2023年第四季實施管制即棄膠餐具計劃第一階段。首階段會開始禁止食肆提供即棄餐具，包括發泡膠餐具、塑膠飲管、塑膠攪拌棒、膠刀、膠叉、膠匙和塑碟。有關禁止膠杯方面，由於市場未能提供足夠替代品，當局打算在首階段禁止食肆向堂食顧客提供，到2025年實施第二階段，才會禁止向堂食和外賣顧客提供膠杯。而違例者將會被處定額罰款2000元。

不過，措施亦有豁免情況，不會規管預先包裝的食品或飲品，例如紙包飲品盒附送的膠飲管；如果顧客有醫療需要使用即棄膠飲管，亦可獲豁免；醫院病房和懲教設施由於有醫療或保安需要，亦會不受規管。至於棉花棒、充氣打氣棒、螢光棒、雨傘袋、酒店派發的膠柄牙刷和膠梳等即棄產品，亦會在最早明年第4季起禁止銷售或免費派發。而膠枱布、非醫療透明手套、膠耳塞等，就會在第二階段禁止銷售或免費派發，但暫時未有具體時間表，要視乎第一階段的執行情況。

環保團體綠色和平發言人指，近年膠餐具每日棄置量上升，2020年上升33%至266公噸，惟當局仍未有訂立明確減量目標，料第一階段實施後仍有超過一半即棄膠餐具(包括杯及器皿等)未被管制，甚或被其他物料的即棄餐具取替，例如紙、竹等物料製成的餐具垃圾倍增。而政府是次管制亦未包括預先包裝所附帶的即棄膠餐具，與公眾諮詢少於3成人贊成豁免的結果持相反態度，易造成政策漏洞。該環團建議政府投放資源推動可重用餐具借還系統，以及透過賞獎鼓勵自備等措施，例如台灣法案要求連鎖店必須提供借還杯服務、法國設立明確年期要求商界提供添飲選項，促請政府加快管制即棄膠餐具第二階段的立法進程，並訂立各階段減量目標，積極推動可重用餐具借還模式，達致源頭減廢。另一環團綠惜地球亦指，政府應提供更多可重用餐具或其他減用方案，而非變相鼓勵餐飲處所轉用其他物料製成的即棄餐具。