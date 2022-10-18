港大團隊揭深水埗兩樣本帶類鼻疽　均來自同一家庭環境

奪命類鼻疽肆虐深水埗區，傳染源頭至今未明！衞生署調查工作毫無突破，即使曾在區內多處抽查樣本，尚未發現該區的環境樣本帶有類鼻疽伯克氏菌。不過，香港大學有專家團隊早前到區內進行環境調查後，今日(18日)透露，從其中1名患者家居中採集到的2個樣本，核酸檢測均驗出伯克氏菌，涉及1個浴室水龍頭的拭子樣本及1個花瓶內壁拭子樣本。

港大微生物學系講座教授袁國勇團隊早前獲衞生署邀請，到深水埗區作環境調查。袁國勇表示，上述2個驗到類鼻疽的樣本檢測不到活菌，可能屬於殘留的細菌基因片段，而或細菌已經被水中的氯氣殺死，亦不排除樣本是由患者早前所帶的細菌污染所致。袁國勇又指，暫無證據顯示病菌源頭是來自食水。水務署初步亦未有發現該區的供水系統在過去3個月曾出現故障或損壞，而在相關配水庫及該區的食水樣本的化驗檢測亦未有出現異常情況，符合香港食水標準。他指，現時仍未有足夠證據反映深水埗的感染源頭在何處，認為必要進一步監測相關情況。

袁國勇表示，自深水埗接二連三出現類鼻疽個案後，衞生防護中心從區內地盤、公園及16幢有個案大廈的供水系統及水管，及從家居採集的1個灰燼樣本進行化驗，全部107個環境樣本均驗不到類鼻疽。衞生署今亦於石硤尾社區會堂舉辦類鼻疽資訊講座，發放預防感染的資訊。今年8至10月在深水埗錄得的17宗個案分布在16座不同大廈，包括白田邨的5幢樓宇、石硤尾邨的3幢樓宇和其餘於深水埗區的8幢不同樓宇。