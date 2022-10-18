立法會選委會界別補選　將於12月18日舉行

立法會選舉委員會界別4名議員早前「轉跑道」加入新政府班底，有關議席需要進行補選。選舉事務處今日宣布，2022年立法會選舉委員會界別補選將於12月18日舉行，提名期由11月1日開始，至11月14日結束。是次補選將填補4個立法會選舉委員會界別的議席空缺。如獲有效提名的候選人人數多於4名，便須在12月18日進行投票。

選舉事務處發言人表示，選舉委員會界別補選的獲提名人士必須為年滿21歲的香港永久性居民中的中國公民，在地方選區已登記為選民並在緊接提名前的3年內通常在香港居住，而且沒有外國居留權。獲提名人士無須為選舉委員會委員。

發言人稱，獲提名為候選人的資格、喪失獲提名為候選人或當選為議員的資格的情況，以及獲提名的候選人須遵從的規定分別載列於《立法會條例》（第542章）第37、39及40條。選舉委員會界別補選的每位獲提名人士必須得到最少10名但不多於20名選舉委員會委員簽署同意提名，當中須包括選舉委員會五個界別中的每個界別不少於2名但不多於4名委員的提名。每名選舉委員會委員只可就選舉委員會界別補選簽署一份提名表格。獲提名人士應盡早遞交提名表格，以便表格上有任何錯漏的情況下也可在提名截止前作出更正。