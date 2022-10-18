今增4954確診　本地首現XBD新變種　另XBB輸入飆35宗

本港再發現有新變種株個案！衞生署衞生防護中心公布，今日(18日)本港新增4,954宗確診個案，包括4,566宗本地個案，以及388宗輸入個案，醫管局則新增7宗確診病人在公立醫院離世。此外，截至今日，當局在輸入病例中，驗出多35宗個案帶有XBB變種病毒，累計90宗相關病例；另首次發現1宗本地病例帶有XBD變種株，涉及一名已打3針的23歲女子，居於觀塘，有出現喉嚨痛、頭痛和噁心的病徵。

其餘變種病毒個案方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案當中，累計分別發現4宗BA.2.75.2、1宗XBD、1宗BA.4.6、3宗BF.7，以及7宗BQ.1.1亞系個案。換言之，本港今日新增3宗BF.7、1宗XBD，以及2宗BQ.1.1輸入個案。

院舍方面，新增7間院舍出現個案，分別為輝濤護老院(安麗分院)、康和護老中心黃金分院、松青安老院、穩健(綜合護理)敬老院、慶楠護老院(深水埗)有限公司、香港耀能協會富東訓練中心及宿舍，及浸信會愛羣社會服務處𡯙羣樓中途宿舍。上述院舍共有8名院友染疫，故有28名院友列為密切接觸者。學校方面，共有463間學校呈報共765宗個案，涉及667名學生及98名職員。另外，有30間學校因疑涉及傳播，32班要停課一周。而心怡天地幼稚園(荃景)，則需要全校停課一周。