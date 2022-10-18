安達臣道冧天秤意外逾月　勞工處料事發後4個月完成調查

本港近月工業意外頻生，引起不少港人關注。立法會人力事務委員會今日(18日)召開會議，討論改善建築地盤職業安全的政策及措施，勞工及福利局副局長何啟明在會上表示，本港整體職安健持續得到改善，包括全年工業意外數字以及每千名工人意外率，去年亦有所下降，不過建造業的每千名工人意外率則仍遠較其他行業為高。會上有不少議員關注上月初安達臣道冧天秤意外最新的調查進展，局方回覆稱相信可於事發後4個月完成調查，重申會適時向公眾交代。

議員黃國表示關注安達臣道調查進度，其工會更接獲不少反映稱，因應地盤停工，已有約1,500工友受影響，望盡快完成；亦有工友反映在惡劣天氣下，如3號風球仍要進行外牆棚架工作，質疑政府應否考慮修訂指引，列明規定在惡劣天氣下需停工，以預防意外發生。他續說，復工建造業整體安全雖有所改善，惟嚴重死亡個案卻按年增加，由2018年至2021年，已由14宗增至去年的23宗，而今年下季更有9位地盤工友已不幸喪生，同時每千人工地死亡率亦由0.125增至0.218。

就安達臣道地盤意外的調查進展，勞工處助理處長(職業安全)陳家禮稱，相信事發後4個月能完成調查，強調會盡快完成，並適時交代，重申就意外上勞工處已做了一系列工作，包括統一承建商地盤，作巡查及發出停工通知書，另亦巡查全港的天秤地盤，又致菡有關承建商，提醒需留意即時安全，或採取即時措施。至於復工安排上，處方亦有與承建商溝通，需視乎其安全措施是否足夠及滿意，若滿意，在收到即時申請後，將考慮把暫時停工取消。何啟明則補充，明白大眾對意外關注，惟強調當中有原則要遵守，在確保承辦商轄下地盤能符合安全下，才能復工。