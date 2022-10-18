政Whats噏：帳委會4空缺有效提名　包括龍漢標邵家輝

由於4名選委會界別議員早前轉跑道，加入熱廚房，辭咗立法會議員職務後，連帶立法會政府帳目委員會同議事規則委員會出現空缺，再加上另有議員辭職，令帳委成為重災區，而今日下晝5點截止提名，剛好有4個議員補上，當中包括地產建造界議員龍漢標同批發及零售界嘅邵家輝。至於議規會亦都只收到一個有效提名，就係陳恒鑌，佢係接替前黨友，做咗律政司副司長嘅張國鈞。

由於陳振英坐正做財務委員會主席，為咗平衡工作，早前亦辭咗帳委會主席，而劉國勳亦同日辭去委員職務，之後G19嘅謝偉銓亦以兼顧唔到為由辭職，再加上早前加入政府做審計署署長嘅林智遠，令帳委會由7名委員剩番3個。

按秘書處發出嘅文入顯示，到咗截止提名時間後，只有4個有效提名，即係呢4個議員會補上喇！當中有同為中資銀行背景嘅簡慧敏頂替陳振英、接替劉國勳嘅黨友即會計界議員黃俊碩、身兼自由黨主席嘅邵家輝同經民聯嘅龍漢標。之前帳委會內2名G19嘅成員，包括陳振英同謝偉銓，簡慧敏都係G19成員，而之前問謝G19邊個議員會接替佢個位，佢都話班議員好禮讓，點知原來係由經民聯嘅成員頂上。