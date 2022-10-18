組織申訴專員公署投訴　政府解散互委會零諮詢　損害居民利益

被視為基層發聲代表的屋邨互助委員會，今年初被政府通知最遲需於明年1月前解散。有組織不滿政府零民意諮詢，屬黑箱作業，並於今日（18日）到申訴專員公署投訴民青局、房委會及房署行政失當，指民青局就解散互委會無諮詢、房委會及房署阻撓居民組織屋邨管理諮詢委員會會議。

「關注互委會去向聯盟」表示，今年1月，民政事務處以信件形式通知全港逾1,600個屋邨互委會，指他們角色日漸式微，但該組織指，互委會在疫情期間義務支援街坊，防擴向低收入人士派發飯盒和物資，並不是日漸式微，又表示若互委會解散會失去與居民溝通平台，弱化房委會與住戶彼此間的溝通。組織又批評解散互委會欠缺居民諮詢，有違一般政府決策之公開透明的原則，且並為由替補方案落實，屬於武斷地終止過往有效的雙向溝通渠道。

該組織續指，屋邨管理諮詢委員會會議被房委會和房屋署以防疫為由取消將近一年，令到屋邨事務及管理問題無法有效跟進，直指有關行為「程序不妥、厚此薄彼、處事不公、辦事疏忽、有缺失遺漏的情況的行政失當」。