5研發中心虧損嚴重　議員質疑何時有盈利　倡重新定位

今屆政府大力發展創科，立法會工商事務委員會今（18日）就創新科技署轄下5所研究及發展中心在2021至22年度的營運概況進行討論，當局表示，從2021年至今，共開展了160個新研發項目，總營運開支約為4.9億元，5個中心2021至22年度收入約為2.7億元，獲得商品化的收入約為9,490萬元。有議員質疑5所研發中心何時能開始盈利，及5個研發中心的定位是否適用於目前香港。

議員劉國勳指出，雖然5所研發中心商品化及其他收入較上一年進步，但整體而言仍是虧損嚴重，並質問研發中心何時會盈利。創新科技及工業局局長孫東表示，研發中心更強調社會職能，主要希望能夠幫助香港企業產生多少經濟效益，他指在2020年，在投入不到10億的情況下，5間中心幫助企業產出44億GDP，但他亦表示在發展完善後，希望政府和業界對研發中心的投入越來越多。議員陳祖恒稱由概念到商品的過程冗長，最後亦未必能落地，並詢問孫東如何能讓商品化做得最好，孫回應指過去幾年因疫情等關係而未有明確提出產業化，但如今香港希望成為國際創科中心，他指研發中心「責無旁貸」去建立產業。

針對有議員質疑5個研發中心均在2006年或以前成立，未必能夠適用當今香港，在面對全球產業創新變革的情況下，會否成立新的研發中心或合併，又詢問香港吸引科研人才的方法。孫回應指5個研發中心都有各自定位，且已經重新定位好，目前沒有計畫合併加減任何一間，指「香港創科中心要做加法不是減法」。物流及供應鏈多元技術研發中心行政總裁黃廣揚指，目前研發中心會提供學費資助、激勵獎金，面對外地員工也會提供租屋幫助。

另外，工商事務委員會今日亦進行副主席補選，副主席一職原由陳祖恒擔任，他在政府委任為香港生產力促進局主席後辭任。議員譚岳衡由「建制班長」議員廖長江提名，議員李惟宏附議，在未有其他競選者的情況下自動當選副主席。