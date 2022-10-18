多50廈納強檢　半山區富景花園及豫苑上榜

再增50個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(18日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(19至20日)期間進行病毒檢測。

污水驗出病毒的地點如下：

1.東涌逸東二邨謙逸樓

2.東涌逸東二邨德逸樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.葵涌石籬二邨石歡樓

2.粉嶺祥華邨祥德樓

3.大圍顯徑邨顯貴樓

4.上水彩園邨彩湖樓

5.屯門海麗花園2座

6.鴨脷洲海怡半島御泉居

7.將軍澳新都城1期5座

8.沙田帝堡城1座

9.藍田德田邨德敬樓

10.鰂魚涌惠安苑C座

11.葵涌葵康苑葵明閣

12.柴灣樂翠臺3座

13.油塘高翔苑高靜閣

14.西灣河康祥街8號太康樓

15.上水龍豐花園C座

16.半山區豫苑2座

17.大角咀浪澄灣6座

18.北角城市花園2座

19.葵涌浩景臺4座

20.天水圍嘉湖山莊美湖居2座

21.紅磡半島豪庭1座

22.大埔富雅花園2座

23.柴灣樂軒臺2座

24.馬鞍山富寶花園6座

25.葵涌葵康苑葵逸閣

26.將軍澳英明苑明遠閣

27.粉嶺榮輝中心4座

28.將軍澳彩明苑彩桃閣

29.土瓜灣傲雲峰3座

30.元朗溱柏1座

31.葵涌葵星中心B座

32.天水圍天華邨華彩樓

33.沙田沙田中心新寧大廈

34.旺角富榮花園3座

35.大埔宏福苑宏仁閣

36.大埔朗濤7A座

37.荃灣荃灣中心太原樓

38.鰂魚涌南豐新邨10座

39.屯門邁亞美海灣1座

40.屯門大興花園1期4座

41.馬鞍山馬鞍山中心2座

42.半山區富景花園1座

43.馬鞍山銀湖‧天峰1座

44.筲箕灣愛蝶灣9座

45.青衣灝景灣6座

46.青衣青華苑華碧閣

47.馬鞍山錦英苑錦達閣

48.粉嶺昌盛苑昌靖閣