政Whats噏：3議員海灘練水　備戰維港渡海泳

姚柏良(左起)、容海恩同鄭泳舜相約到海灘練水。

下周日(23日)就係維港渡海泳嘅日子，首次報名參賽嘅議員容海恩(Eunice)近日積極備戰，不時到泳池操練，又搵埋老公袁彌昌指導改善；上星期更約埋鄭泳舜、姚柏良呢兩位同樣出戰渡海泳嘅議員同事，一齊到海灘練習。相較於獨自練水，Eunice話3人同游更開心，預料下周日同1500健兒由金紫荊廣場公眾碼頭游到去終點尖沙咀星光大道，會更興奮咁話。

同樣係初次出戰維港渡海泳嘅姚柏良就話平日搭渡輪過海，都會喺船上眺望金紫荊廣場同星光大道，可以想像當日置身維港之中從另一角度欣賞呢兩個地標景色，肯定難忘。佢又話要響應大會今年嘅口號「全城游出快樂力量」，因此已經同兩位議員同事約定，賽事當日喺終點星光大道影相留念，之後再同大家分享喜悅。

玩開3項鐵人賽嘅鄭泳舜話近期本港陸續有體壇盛事舉行，繼月初做觀眾睇完世界桌球大師賽，好快就輪到佢落場，第2次參與維港渡海泳。喺海灘練完水之後，佢形容兩位議員同事嘅狀態唔錯，話知道仲有啲議員同事喺游水方面都應該好叻，希望明年再有多啲同事報名參賽。