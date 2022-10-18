交友App遇「照騙」男　貨不對辦超自信　港女：人生噩夢

「照騙」男在網上使用的相片(左)及女網友看見的真身(右)。

網上交友或交友電話應用程式(App)，已成為現今男女尋覓另一半的途徑之一，但要小心「玩得App多終遇唬」的下場。事緣網上今日(18日)出現一篇講述1名港女使用交友App時遇到「貨不對辦」的文章，該港女表示心血來潮想去沙灘，無奈一眾身邊朋友卻無回應，遂邀請交友App中的1名男網友一同去曬太陽，豈料出街見真身後卻發現與網上頭像形象大相逕庭，更爆粗直言「第二個人嚟嘅」，儼如世紀騙局。

該港女指出，與男網友相約在銅鑼灣地鐵站地面會面，卻遲遲未見對方，惟致電男網友時，赫然發現「那人卻在自己身邊」。女事主一時錯亂，呆企3秒後詢問道「乜呢個係你嚟㗎？」該男子竟直認不諱「係呀，行啦我哋」。事主對遭遇「照騙」男一事大呻「乜Mood都冇晒」，便藉口買裙替換向友人求救卻不果。

2人隨後前往快餐店，女事主本打算「速戰速決」食完便離開，雖然對方提出請食「廿蚊餐」，卻態度如邀請到「四季(酒店)Buffet咁」。該港女最後總算脫身，臨走前因從未遇過同類事件，便提出合照留念，對方亦欣然同意。不過事件告一段落後，女事主竟在網上再次遇上同一男子，隨即質問為何仍使用同一張「照騙」，對方竟然反指「我就唔信你冇喺夢入面想起我」，該港女直言「簡直人生中嘅噩夢，一定記得」。