青光眼為本港頭號致盲「殺手」　 SLT激光治療助控眼壓

青光眼是本港頭號的致盲「殺手」，其中40歲以上，有深度近視或遠視的人士風險最高，主要源於眼球壓力過高，引致視神經受損。有醫生提醒，患者若無盡早求醫，可致周邊視力逐步喪失，視野收窄，嚴重可導致永久失明。

本港約有12萬名青光眼患者，目前的一線治療以眼藥水爲主，惟長期使用亦會帶來副作用。中文大學醫學院眼科及視覺科學學系助理教授陳培文指出，長期使用眼藥水控制眼壓可引致眼乾、眼睛變紅，甚至藥物敏感等不適，該類副作用所帶來的影響或更甚於青光眼，對生活質素構成一定影響。

相比使用眼藥水治療青光眼，近年有不少醫學研究以選擇性激光小梁成形術（SLT）作青光眼一線治療的評估。陳培文解釋，SLT屬於非入侵性治療，過程僅需數分鐘，其療效雖非永久性，惟術後患者毋須顧慮每日滴眼藥水，能大大節省醫療成本。

年約50歲的王先生在2020年初，接受恒常眼科檢查時確診患上青光眼，他表示事前從未感覺到任何眼部不適或異常。經過醫生建議，王先生決定進行SLT治療，他形容治療過程快速、沒有痛楚，療程後只需避免運動便可。香港大學臨床醫學學院眼科學系臨床副教授蔡雅君指出，不少患者都誤以爲採用激光治療就代表病情嚴重，但青光眼的治療選擇其實有很多，接受SLT治療本身並不會傷害眼睛。

蔡雅君又提醒市民，青光眼早期病徵並不明顯，雖一般多發於較年長人士，惟近年該病明顯有年輕化趨勢，患者無法察覺，建議市民要定期檢查雙眼，了解視神經的情況。