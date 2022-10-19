舊牌細院無法改裝配合新修例規定　業界料或有約300間院舍倒閉

立法會正審議安老院舍修訂條例建議，多方面提升院舍質素，其中包括要求安老院舍需擴大每名長者的佔用空間。有樂意配合修例的小型院舍負責人稱，改建宿舍時發現不符防火條例，但由於是先天建築的結構問題，以致不能改動，大嘆修例有「趕盡殺絕」的情況；有業界則預料或有約300同類院舍面臨倒閉。香港安老服務協會顧問(政策研究及項目發展)葉麗德說，因應安老院舍修例下，要將人均最低樓面面積由6.5平方米增至9.5平方米，故撇除現有134間甲一院舍，餘下的57間甲二院舍以及大部分小型院舍，需依靠改建裝修才能配合新要求，而當中做法均離不開縮減床位，不過目前有眾多經營已久、正持舊安老院舍牌照的院舍，因牌照的新舊問題致不能隨意改動，故只好將原有床位保留，並改裝成雜物房，而目前有約300間院舍正面對上述困難，即佔全港約5成的私營院舍。

葉批評，政府修例原意是想改善院舍質素，但結果卻達不到目標，雖然人均面積有所增加，惟公共空間卻沒有提升，環境更沒有改善，相反就有院舍因縮減床位致收入大幅減少，屆時或將經營成本轉至消費者，令床費大增，同時細院亦失去繼續營運的誘因，憂慮租約屆滿後或觸發倒閉潮；而因應人口急劇老化，大量長者又流離失所，更恐成公營醫療系統崩塌的缺口。

位於九龍城的私營院舍鴻圖老人院正面對上述問題，負責人劉姑娘稱，院舍至今已經營35年，為配合修例要求，現時48個床位需縮減至32個，但由於不想丢空餘下的16個床位，故望重新規劃院舍的間隔。不過在裝修前遇上難題，她說「如果要重新裝修，就要重新出牌，不過大廈後樓梯的闊度與正常合規例的走火通道闊度，即1050毫米，卻差了35毫米。」由於這屬大廈的先天建築結構問題，無法改變，在面對修例下大感無奈，甚至無所適從，慨嘆一生貢獻安老業30多年，卻遭「趕盡殺絕」，坦言只會令更多對安老業界有熱誠的人卻步，老人家最終得不償失。葉麗德期望，當局能向持10年的舊有牌照、受限於樓宇結構不能裝修的院舍酌情處理，至於考慮到目前社會環境與當初提出修正案時已大有不同，亦望各司長能着手解決現所衍生的種種問題，建議可到細院作巡視，以重新評估修例的可行性。

社會福利署回覆稱，已檢視現有安老院及殘疾人士院舍的情況，所有院舍均能透過逐步減少宿位，包括空置宿位，或進行改善工程，以符合新規定，按估計目前有約460間院舍需合共削減約6,300個宿位才可符合新規定，不過市場上亦大約有6,000個空置宿位而得以抵銷。署方強調，如任何院舍的改善工程遇到不能克服的困難，如處所結構問題，將按既定機制審視每宗個案情況，並在可行情況下放寬個別規定。