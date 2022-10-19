白田邨爆多宗類鼻疽　石硤尾居民：淋濕係咪要即刻沖身

類鼻疽為患深水埗區，今年本港共發現29宗人類感染類鼻疽個案，當中的20宗患者均居於深水埗，區內居民人心惶惶。衞生署昨日於石硤尾社區會堂舉辦預防類鼻疽資訊講座，有約150名居民出席，當中大部分是長者。衞生署在講座中承認，白田邨發現多宗類鼻疽確診患者。有居民擔心該病死亡率極高，今年已有6人死亡，質疑衞生署落區辦講座慢半拍。有居民擔心近日天氣不佳，既刮颱風、又下雨，恐加劇惡菌傳播，衞生署高級醫生楊芊芊表示，颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽病菌有機會暴露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽菌更容易散播。

楊昨在講座中表示，部門在區內採擷逾100個樣本，至今沒發現有樣本帶類鼻疽菌，暫時無法肯定傳染源頭。她續稱，區內發現的個案中，有17名患者住在16幢大廈，當中有多名患者居住白田邨。調查顯示，各人沒有飲用過未經處理的水，所以排除傳播與食品有關。現時並沒有針對類鼻疽的預防疫苗，建議市民應避免接觸受污染的土壤和水源，亦應注意個人衞生。

有居民在講座中發問，指自己居住山邊，平時有到山上接水飲用，會否因此而受感染，對於衞生署人員沒有直接回應，僅呼籲市民要飲用煮沸的水。有居民質疑，落完大雨後，若人在外邊是否要立即中止行程，甚至立即洗澡，台下參加者對此有不少回響。居民陳女士認為，該病早在8月已肆虐，政府現在才舉辦講座，認為當局較遲發放資訊。亦有在場議員表示，很多時都是從傳媒中接收類鼻疽消息，希望政府如有最新類鼻疽消息，可以第一時間通知市民。