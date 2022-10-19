東方日報A1：類鼻疽見水入侵　街坊憂落雨濕身

連日來《東方日報》踢爆深水埗區爆發奪命類鼻疽，並鍥而不捨追蹤當區多宗個案的感染源頭，發現惡菌在區內公屋白田邨、石硤尾邨一帶作惡，水污染可能性甚高，加上雨水可傳播，令街坊防不勝防。而本報日前獨家披露香港大學微生物學系講座教授袁國勇團隊應邀參與調查後，袁昨向本報確認，從其中一名患者家居中採集到的兩個樣本，即浴室水龍頭及一個花瓶內壁驗出類鼻疽伯克氏菌。追蹤疫源不果的衞生署昨晚才公布專家團隊初步調查結果，近日本港曾懸掛三號強風，昨日又見秋雨綿綿，會否導致新一波類鼻疽爆發，成為對抗新冠肺炎1,000日來臨的另一重大挑戰。

衞生防護中心上周曾公布，今年錄得29宗人類感染類鼻疽個案，當中20宗居於深水埗區，15宗為自8月或之後個案。然而，中心昨日的聲明卻顯示，深水埗區自8月或以後共錄得17宗個案，較上周公布增兩宗，當中4人死亡。

袁國勇昨向本報證實，團隊早前在區內個別患者家居採集31個環境樣本，他們採集的樣本中，未發現有活病菌，有可能與殘留量低，或病菌已遭食水中的氯殺死有關，亦不排除樣本是由患者早前所帶的細菌污染所致。他補充，現階段暫無足夠證據確認深水埗區爆發源頭，有必要進一步監察類鼻疽傳播情況；中心亦已取更多泥土及水樣本化驗，及審查水務部門紀錄。衞生防護中心指港大團隊的核酸檢測敏感度極高，細菌含量極低，可能是患者殘留的細菌基因片段。

衞生防護中心又談及該署人員的調查，指曾在深水埗區共收集107個環境樣本，包括從附近一帶公園及地盤採集的16個泥土樣本、自8月或以後錄得的確診個案居住的16幢樓宇，包括白田邨的5幢樓宇、石硤尾邨的3幢樓宇，和其餘於深水埗區的8幢不同樓宇，相關90個水樣本及環境拭子樣本，以及一個在家居採集的灰燼樣本，均驗不到類鼻疽。

中心認為現階段未有證據顯示個案的感染源頭來自自來水，但仍通知水務署檢視該區的供水系統及過去3個月的維修保養紀錄。水務署檢視後並未有發現在過去3個月，該區有外來物污染供水系統的事故，而在相關配水庫及該區的食水樣本的化驗檢測亦未有出現異常情況，並完全符合香港食水標準。

另外，據本報了解，深水埗區不少居民質疑，類鼻疽細菌源頭疑在深水埗石硤尾主教山，有指該處近年不停鑽探挖掘，激起泥塵大幅度飛揚擴散！昨有議員亦透露，收到不少居民向其表示對該處感擔憂。深水埗區有社區幹事亦指，「深水埗區周邊有不少山，好多居民都會使用山水，甚至飲用，萬一山水有類鼻疽菌，或可能受感染，居民安全堪憂」，促衞生署加緊及擴大調查。

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