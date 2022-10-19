IVE畢業生赴南韓參加世界技能大賽　勇奪3面優異獎章

「世界技能大賽」獲譽為「技能界奧林匹克」。香港專業教育學院(IVE)資訊科技學科高級文憑課程畢業生，遠赴南韓參與6個資訊科技相關比賽，並在「3D遊戲技藝」、「雲端運算」及「流動應用程式開發」3個項目勇奪優異獎章，為港爭光。當中，「雲端運算」及「流動應用程式開發」更是香港隊首次派出選手參加的比賽項目。

香港參賽隊伍於本月13至16日，參加在南韓舉行的其中六個資訊科技相關項目比賽，包括「網站全端科技」、「資訊科技商業軟件方案」、「3D遊戲技藝」、「雲端運算」、「網絡安全」及「流動應用程式開發」。其中，IVE遊戲及動畫高級文憑畢業生陳廷鋆在「3D遊戲技藝」項目中脫穎而出，勇奪優異獎章。該項目吸引15個國家及地區的技能精英參賽，陳廷鋆於南韓比賽期間，運用IVE學到的電腦遊戲設計、互動媒體和遊戲，以及遊戲引擎編程等知識，設計及繪畫人物角色、建立3D模型和介面，以及製作動畫等。

「流動應用程式開發」為今屆新設比賽項目，IVE人工智能及手機軟件開發高級文憑畢業生李澤基代表香港首次參賽，並獲得優異獎章。該項目共有來自11個國家及地區的選手參賽，參賽者需依據客戶的業務規則和目標去開發特定的應用程式，考驗創造力、解決複雜問題的能力，以及系統架構規劃和編程技巧。另外，IVE雲端系統及數據中心管理高級文憑畢業生伍善則在「雲端運算」項目奪得優異獎章，該項目今年有14個國家及地區的選手參賽。今年「世界技能大賽」已歷第46屆，30名香港代表選手於今年10至11月與各項目專家分批前往德國、瑞士、芬蘭、南韓等10個國家，參與其中26個比賽項目，與各地的年輕選手競逐獎項；下一屆世界技能大賽計劃於2024年在法國里昂舉行。