類鼻疽為患深水埗區　曾祈殷建議政府調查聚集式個案

本港共發現29宗人類感染類鼻疽個案，當中的20宗患者均居於深水埗，區內居民人心惶惶。感染及傳染病科專科醫生曾祈殷今日(19日)在電台節目上表示，過去20年本港共錄得過百宗人類感染類鼻疽的個案，惟今年已發現近30宗病例，形容情況令人關注。當局暫時未在區內發現環境樣本帶類鼻疽伯克氏菌，而該區接二連三出現聚集式個案，值得查找原因。

曾祈殷表示，一般而言，類鼻疽菌存活於潮濕及和暖環境，較常出現於土壤中，打風或大雨後或會揚起含細菌的泥土，加上要達攝氏76度才能徹底殺滅這種細菌，故亞熱帶地區有特別多個案。由於感染途徑主要是吸入帶有細菌的微塵，他提醒市民在「翻風落雨」後，在街等車時要戴好口罩，以免吸入塵土。中招後，早期病徵跟感冒分別不大，潛伏期由1日至4周不等，而糖尿病、慢性腎病和肝病等長期病患者，免疫力不足人士、癌症病人和正服食抗排斥藥物、類固醇的人士，都屬於高危群組，受感染後病情或會急速惡化，死亡率高達40至75%。

深水埗區議會主席覃德誠則在電台表示，期望政府每日或每周公布類鼻疽的新增個案數字，對感染源頭應擴大追蹤範圍，包括了解患者的工作地點有否傳播及受感染原因，以釋市民疑慮。他稱，政府應持續在區內樓宇，抽取環境樣本檢驗，同時舉辦健康講座，幫助居民了解類鼻疽的感染途徑，另外，他建議加強對特定群組的教育，包括經常會接觸到泥土的地盤工人或街市檔販，讓他們預防感染。