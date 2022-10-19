施政報告：本港身處世界百年變局　面臨挑戰不少

行政長官李家超今日(19日)公布新一屆政府的首份《施政報告》。他提到，本港正身處世界百年未見的大變局，包括疫情肆虐，環球經濟前景迅速轉差，通脹高企，再加上「加息潮」和貨幣緊縮政策、貿易爭端和地緣局勢緊張，削弱環球經濟增長動力，影響香港經濟復蘇的速度。今年《施政報告》將立法規管線上線下眾籌活動、立法提升關鍵基礎設施的網絡安全、完成處理虛假訊息的顧問研究作政策考慮等；另又成立全新「香港投資管理有限公司」，用好財政儲備以促進產業和經濟發展。

李家超指，香港目前面臨的挑戰雖然不少，但香港自身優勢強，在「一國兩制」下機遇處處，又強調「一國兩制」是香港長期繁榮穩定的最佳制度保障。同時，香港的企業經營環境全球第一，是國際金融、貿易、航運中心，亦是全球最大離岸人民幣業務中心，創新科技（創科）等新興產業蓬勃發展。香港擁有先進的基建硬件和軟件、健全的法律制度，世界級頂尖人才匯聚，地理上位處亞洲心臟，是跨國企業於亞洲設立業務的首選地。

他又指，港府要維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則；必須全面準確貫徹「一國兩制」方針，維護以《中華人民共和國憲法》（《憲法》）和《中華人民共和國香港特別行政區基本法》（《基本法》）共同構建的特區憲制基礎和秩序，落實好「愛國者治港」原則、維護好國家安全的大道理，「一國」原則愈堅固，「兩制」優勢愈彰顯。

另在過去25年，香港戰勝了各種挑戰，穩步向前發展。然而，眼前的繁榮穩定並非必然，撥亂反正過後，港人仍須增強憂患意識，建立底線思維，確保維護國家主權、安全、發展利益的工作持久進行，嚴防威脅再現。今天香港「由亂到治」走向「由治及興」，憲制秩序更牢固，「治理體系」更趨完善。發展是硬道理，憑著穩固的發展根基，再加上「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的優勢，為香港創造廣闊的發展空間。