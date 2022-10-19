施政報告：年內成立政策組　「投資管理有限公司」促進經貿

港府表示，為提高治理水平，要從「治理體系」、「治理能力」和「治理效能」着手。會在不同領域完善「治理體系」，包括決策架構、系統目標、領導角色、權責分配和執行機制，以應對跨代貧窮、地區環境衞生、公營房屋供應和土地房屋統籌的問題。這些「治理體系」已做出一些成績，其中，由政務司副司長領導的「地區事項統籌工作組」成功在短時間內打擊多個清潔及阻街黑點，讓一條在土瓜灣被非法霸佔多年的公眾後巷回復舊貌。

在政府投資的「治理體系」方面，財政司司長成立全新「香港投資管理有限公司」，進一步用好財政儲備以促進產業和經濟發展，把近年在「未來基金」下設立的「香港增長組合」、「大灣區投資基金」和「策略性創科基金」，以及下文提到的「共同投資基金」歸一收納，匯聚有關資源，由政府主導投資策略產業，吸引和助力更多企業在港發展。

港府指，將於今年內成立「特首政策組」，提升政府對長遠和策略性議題的研究和倡議能力。該組要從大局觀和國際觀出發，掌握本地社情民情，深入研究和分析內地政策和發展及國際形勢，向特首匯報，同時建立恆常內部研討機制，協助政府制訂前瞻的政策。

港府將引入紅隊概念(red team)，紅隊扮演批判、反對的角色，協助全面檢視決策和執行計劃的效果，堵塞漏洞，優化政策。港府稱，已就指定項目訂立了約110個不同指標(包括績效指標(KPIs))，並要求各政策局和部門進一步制訂更多指標，在立會匯報。