施政報告：優化公務員管理制度　強化賞罰制度

政府今日(19日)表示，為帶領香港向前發展，需要「能做事、做成事」的政府，公務員作為政府的骨幹更是關鍵。政府會強化公務員管理，措施包括強化賞罰制度，推出「行政長官表揚榜」獎勵計劃，由明年起定期公開表揚優秀並具示範作用的團隊或人員，激勵公務員不斷求進。政府亦會識別具潛質、表現出色的人員，加以培訓和提拔；如有表現欠佳的人員經督導和輔助後仍沒有改善，應及時終止聘用，另會優化公務員紀律機制，按公平、公正原則及早懲處違紀人員

另外，當局會更新《公務員守則》，闡明現今公務員應有的基本信念和操守準則。政府強調，公務員要盡忠職守，以民為本，注重團隊精神，敢於擔當，具備維護國家主權、安全和發展利益的意識，履行「愛國者治港」原則。當局也會強化公務員培訓，建立「以結果為目標」的團隊文化，加深公務員對「一國兩制」和當代中國的了解，拓闊他們的國際視野。

當局也會優化現行動員機制，增設「全政府動員」級別，預先制定各部門指定人員名單，隨時候命以應對需要大量人手的重大事故，並定期演練，強化應變能力。