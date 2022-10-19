施政報告：康文署旗下博物館增至19間　表演場地座位數目增約50%

政府今日(19日)發表施政報告，當中關注推動本港文化發展。政府表示，有意使香港成為中外文化藝術交流中心。文化體育及旅遊局局長將領導由業界翹楚組成的「文化委員會」，制訂「文藝創意產業發展藍圖」，完善產業生態圈建設，措施包括制訂新的「十年文化藝術設施發展藍圖」，包括增加康文署旗下博物館數目至19間，增加表演場地座位數目約50%。明年起分階段啟用的東九文化中心將成為加速「藝術+科技」結合的基地；亦會推出措施鼓勵私人發展項目加入文化藝術設施，例如劇院等，發揮市場力量以推動文化藝術的發展。

另外，當局會培育多元人才。香港演藝學院是亞洲排名第一的表演藝術高等學府。政府已要求學院重點研究為本地以至大灣區培育所需文化藝術人才，以及在「北部都會區」設立新校舍和增加非本地生比例。此外，會開展不同文藝範疇的見習計劃，資助演藝學院或大學修讀文藝課程的學生在藝團和西九文化區實習，同時增加資源扶植及培育有潛質的年輕藝團及藝術家。康樂及文化事務署會繼續與西九文化區合作培養更多專業人才，促進香港成為區內的藝術保育和修復中心。為建立百花齊放的文藝創意生態，也會繼續吸引和匯聚更多本地和海內外人才在港發展。

豐富文藝創意內容方面，政府會成立「文化藝術盛事基金」，並參考由包括業內人士組成的「文化藝術盛事委員會」的意見，吸引更多國際文藝活動在港舉行。政府會推動與內地的文藝交流合作，包括在2024年舉辦「粵港澳大灣區文化藝術節」，以及每年舉辦的「香港周」、「中國戲曲節」等。為推動香港流行文化走出香港，當局會着力於電影、電視及串流平台三方面為市場擴容，創意香港會支持香港與內地╱亞洲團隊合拍電影、聯合製作綜藝電視節目，以及跨影視創作團隊開發串流平台內容。政府亦計劃每年與業界合辦「流行文化節」，並研究長遠設立「流行文化館」的可行性。

至於推動文化藝術產業平台，當局認為，香港目前已有不少蜚聲國際的平台推動文藝創意產業化，包括巴塞爾藝術展香港展會、香港國際影視展及「設計營商周」，首屆香港演藝博覽會亦將於2024年舉行。當局會邀請香港貿易發展局透過優化「亞洲知識產權交易平台」，為文藝產業化造就條件，並會研究措施支持業界進行更廣泛的版權交易活動，促進文藝創意商品化和產業化。