網購騙案一周280宗　女子買「哈囉喂」門票遇伏失1250元

本月底便是萬聖節，上周一名女子在二手買賣平台以超筍價1,250港元，購買5張主題樂園「哈囉喂」門票，結果墮入騙案，未有收到門票，亦未能取回金錢。截至今日(19日)，過去一周接獲280宗網購騙案，比上周的224宗，上升25%，當中涉及酒店/露營車套票的案件更首次單周破百宗，多達101宗，大比數拋離其他貨品，連續10周雄踞騙案幌子的榜首。

過去一周最常成為幌子的高危貨品，首3甲分別為酒店/露營車套票、電子遊戲機/遊戲產品、手袋，其餘為傢俬/家庭用品、演唱會/主題公園門票、海鮮、智能電話、電腦/平板電腦、玩具模型及美容產品。出現過的詐騙專頁包括Horser 生活百貨、Parish essence、Rittal Travel、Settle down 生活用品、Swift 電器及預訂/訂購服務。

警方提醒，二手買賣平台用戶的「已認證」狀態只代表其手機號碼和電郵已認證有效，不代表是實名登記或擁有良好商譽，籲市民應從官方渠道或透過認可分銷商購買門票，以免因少失大。守網者網站已推出「防騙視伏器」，網購付款前輸入賣方的平台用戶名稱、電話號碼、轉數快號碼、專頁名稱，便可檢查是否「有伏」。