施政報告：發展港深西部鐵路及北環線支線 研採用「一地兩檢」

政府在規劃重建沙頭角口岸及發展港深西部鐵路北環線支線時，研採用一地兩檢安排。

特首今日(19日)發表施政報告，在國際航運中心方面，政府會提升陸路口岸的基礎建設，包括在跨境貨運「東進東出、西進西出」的布局下，完善陸路口岸和清關安排，以及在規劃重建沙頭角口岸及發展「港深西部鐵路」和北環線支線時，研究採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」的安排。

另外，由於香港港口是全球十大繁忙的貨櫃港口之一，連接全球近600個目的地，於去年處理了近1,800萬個標準貨櫃。為鞏固國際航運中心地位，當局會落實稅務優惠，吸引更多高增值海運業機構來港落戶，並於明年推出「海事人才培訓資助計劃」，為有志投身海事法律的青年提供見習培訓。政府會積極推動「智慧港口」，通過建立港口社區系統，促進營運商及其他持份者信息互聯互通，增強港口競爭力。

而當局會於今年內開展與香港物流發展局及業界攜手制訂推動高增值現代物流發展的行動綱領，三大方向包括加強「多式聯運」，結合空運、海運和陸路運輸服務，促進香港在大灣區物流鏈的關鍵角色；發揮香港在處理高價值貨物的優勢，推動高端、高增值物流服務的發展，例如冷鏈貨物、鮮活食品、藥品等；及鼓勵物流業界更廣泛使用智慧物流方案，透過科技提升競爭力。

至於本港作為國際航空樞紐的角色，政府正與香港機場管理局全力落實「機場城市」的願景，繼機場第三跑道於7月投入運作，三跑道系統預計將於2024年完成，大幅增加機場的整體容量和競爭力。同時，機管局正積極推展多個工程項目，透過「多式聯運」模式加強機場與大灣區城市的連繫，例如明年啟用的「海天中轉大樓」將為大灣區旅客提供直接轉機設施，減省入境手續。

香港國際航空學院也將與內地航空培訓院校合作，於明年上半年開始互派青年到兩地機場實習，首年提供約300個名額。學院會繼續與法國國立民用航空學院合辦航空運輸管理高等碩士課程，吸引「一帶一路」沿線國家的學生就讀，鞏固香港作為區域航空培訓中心的地位。政府亦會進一步完善飛機租賃稅務優惠制度，打造香港成為區內租賃飛機的首選地。