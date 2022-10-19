施政報告：正規劃東鐵綫科學園至白石角站　料2033年開通

港府今日(19日)表示，將在今年內推出「香港創新科技發展藍圖」，就四大發展方向制訂重點政策。第一，完善創科生態圈，實現香港「再工業化」。第1項措施是促進科研成果商品化，會設立100億元「產學研1+計劃」，由明年開始以配對形式資助不少於100支有潛質成為初創企業的大學研發團隊分兩期完成其項目，第1期是三年內成功把科研成果轉化落地，第2期是隨後兩年內把科研成果商品化，目標是激勵產學研協作，進一步推動「從一到 N」的科研成果轉化和產業發展。

第2項措施是促進科技產業發展，向內地和海外推廣香港的新機遇，包括聯同「引進重點企業辦公室」，配合50億元「策略性創科基金」以及落馬洲河套區港深創新及科技園(港深創科園)由2024年起提供的創科土地和空間，聚焦吸引生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技等產業的優秀企業和人才落戶香港，目標是未來5年吸引不少於100間具潛力或代表性的創科企業在港設立或擴展業務，包括至少20間龍頭創科企業，為香港帶來過百億元的投資，並創造以千計的本地就業職位。

第3項措施是推進「再工業化」，設立「工業專員」，專責統籌和督導「再工業化」的策略工作，協助製造業利用創新科技升級轉型，研究在大埔創新園興建第2個先進製造業中心，以及通過「再工業化資助計劃」資助更多智能生產線在港設立，目標是將智能生產線由目前約30條在五年間增加四倍至超過130條，亦會加強與香港生產力促進局合作，支援企業轉向智能生產。

第4項措施是加強基建設施，全力落實港深創科園的建造工程，同時加快「北部都會區」新田科技城發展。此外，由2025年起分階段完成科學園和數碼港的擴建工程，提供合共約100 000平方米的額外樓面面積。另外，港府正規劃東鐵綫科學園至白石角站，目標是在2033年或之前開通。

另公布建設「智慧香港」以提升市民生活質素，措施包括建設智慧政府，目標兩年後政府服務全面電子化，以及3年內全面採用「智方便」提供一站式數碼服務，實現政府服務「一網通辦」；同積極開放政府數據和鼓勵公私營機構開放更多數據，供業界創新應用，亦與內地探討內地數據向港流通的安排；最後是明年修例指明新建樓宇，須預留空間裝設流動通訊設施，進一步擴大5G網絡。