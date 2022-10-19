施政報告：18區分小區成立「關愛隊」　荃灣和南區明年首季率先成立

政府新一份《施政報告》提到關愛共融等措施，指政府會設立「關愛隊」，並為其訂定管理架構和操作安排，提供部分資源及訂立KPIs。全港18區會劃分成不同小區，廣納地區組織和團體成為小區的「關愛隊」，凝聚各界建設社區，包括青年和少數族裔。「關愛隊」會推展關愛活動，例如探訪有需要人士。我們會於明年第一季率先在荃灣和南區成立「關愛隊」，並逐步在其他16區組成「關愛隊」。

現屆區議會任期將於明年年底完結，政府已要求民政及青年事務局（民青局）聯同政制及內地事務局進行地方行政檢討並作出建議，確保未來安排符合《基本法》及「愛國者治港」原則，提升基層治理效能。另外，本屆政府的策略是精準扶貧，把資源投放到最需要幫助的人身上。由政務司司長領導的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」通過政、商、民合作，在9月展開了「共創明『Teen』計劃」，聚焦幫助2,000多名（尤其是住在「劏房」的）初中學生，獲社會正面回應。計劃內容包括師友配對、個人發展規劃和財政支援。會總結計劃成效，探討未來發展方向，包括考慮增加名額和擴大目標群組等。此外，已要求政務司司長重組扶貧委員會，研究和識別其他精準扶貧的目標群組。