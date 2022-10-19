施政報告：強化知識產權　明年完成國際商標註冊制度等工作

行政長官李家超今日(19日)公布任內首份施政報告，當中提到進一步將香港發展為區域知識產權貿易中心，港府將以香港法律和知識產權保障制度的優勢實施多項措施，包括強化知識產權保障、提升人力資源及對外推廣。

在強化知識產權保障方面，港府目標是明年完成實施國際商標註冊制度的籌備工作、通過《版權條例》的修訂草案以加強數碼環境的版權保護，以及與國家知識產權局開展試點項目，讓港人在內地合資格的發明專利申請可獲優先審查。中期目標是在2024年啟動註冊外觀設計制度的檢視工作。另亦會提升原授專利制度的審查人員能力，建立人才庫，爭取在2030年自主進行專利實質審查。

提升人力資源方面，港府目標在本屆政府任期內向5,000名不同行業的從業員，提供知識產權培訓；同時及對外推廣，透過不同活動推廣香港的知識產權貿易及專業服務，包括貿發局每年舉辦「亞洲知識產權營商論壇」。貿發局亦將於明年優化「亞洲知識產權交易平台」，利便不同業界發掘更多知識產權的貿易商機。