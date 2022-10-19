下年度推「首置」項目助青年置業　5年內增3000青年宿位

年輕人是社會未來的棟樑，但在社會氣氛低迷下，不少年輕人對未來頓失信心。港府今日(19日)表示，過去申請購買「首置」單位超過58%是40歲或以下青年，因此在下個財政年度的賣地計劃會再度推出「首置」項目助青年置業。另外，當局將擴大「青年宿舍計劃」，資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途，5年內提供額外約3,000個宿位。

參與該計劃的青年所支付的租金約為市值租金的60%，並須承諾參與地區或志願服務回饋社會。港府會物色合適的賣地計劃項目，以試驗形式要求發展商預留一定數量的單位支援「青年宿舍計劃」。港府表示，藍圖將重視青年全人發展，讓他們對未來抱有盼望，從而在社會盡展所長，並提出一系列措施，協助青年人解決在學業、就業、創業、置業上面對的困難。消息指，港府將於年尾公布首個版本的「青年發展藍圖」，但未能確定定期檢視時間表。

港府指，將擴大「青年委員自薦計劃」，增加參與計劃的諮詢委員會數目至不少於180個。當局亦推出「青年參與倡議計劃」，在鼓勵青年參與地區建設方面，選定的2個地區事務委員會包括設立青年社區建設委員會，以及公民教育委員會改組為青年發展及公民教育委員會，前者下年初完成，後者將於明年第一季或第二季完成。青年社區建設委員會主責設計，構思等，青年發展及公民教育委員會則是籌辦活動等。另外，由明年起港府將每年舉辦「香港青年節」，與商界、非牟利機構等合作，舉辦各種不同活動，包括表演歌唱等。