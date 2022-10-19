施政報告：港府擬建簡約公屋　輪候公屋時間4年半「封頂」

為解決房屋問題，政府將興建「簡約公屋」以將公屋輪候時間即時「封頂」。消息人士透露，簡約公屋建造年期只需一年，最快可於2024年有首批1,000個單位可供入伙，預計未來5年內將增建約3萬個簡約公屋單位，即增加了4分之1公營房屋供應。相信可令未來5年的整體公營房屋供應增至約15.8萬個單位，較上一個五年期大幅提高50%。未來政府將會推出公屋綜合輪候時間，而簡約公屋的建成將有助縮短公屋綜合輪候時間至4.5年，同時政府亦宣布將公屋輪候平均時間「封頂」，換言之，未來將會有兩項指標可界定政府改善公屋輪候問題。

簡約公屋即利用短期內未有發展計劃的政府和私人土地，以標準簡約設計和組裝合成快速建成，消息指，簡約公屋以傳統公屋作為藍本，設計類型亦會偏向傳統公屋，單位面積由10平方米至31平方米。租金為同區傳統公屋的90%，以元朗區為例，若該區新落成的公屋租金是1,760港元，簡約公屋租金則是1,580港元；至於申請資格方面，輪候公屋3年或以上人士均可受房署發信邀請，並會提供標準表格以作申請，主要對象為家庭優先，但單人申請者亦可獲邀。

消息人士又指，入住人士仍可保留輪候傳統公屋資格，以便之後再遷入。不過，由於簡約公屋的土地使用年期與過渡性房屋相約，扣除建造時間等，暫定其租期約為5年，期望入住的輪候公屋人士均可在入住簡約公屋期間成功上樓，但若入住人士未能成功輪候到傳統公屋而簡約公屋的租約年期又屆滿，政府將安排其他簡約公屋予該些人士。

此外，消息指簡約公屋的選址已正在研究中，包括新界及市區地區，而政府將會交由建築署主導建造及設計，未來營運則會有既定準則作編配，再交由不同社會持份者，例如非牟利團體等社會營辦者。被問及簡約公屋與過渡性房屋類似，消息人士解釋指，過渡屋項目將會繼續接受未來9個月的團體申請，而在9個月後若支援非政府機構推行過渡性房屋項目資助計劃預算未用完，會再考慮接受以學校改裝等較簡單完善環境成熟的過渡屋申請。