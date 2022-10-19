施政報告：續推明日大嶼　目標明年環評　2025年始填海

造價逾6,240億港元的明日大嶼計劃至今爭議不斷。新一屆政府今日(19日)公布任內首份施政報告，當中繼續強推明日大嶼，並計劃今年內就填海、土地、基建及財務安排作建議，目標明年完成環評程序，預料填海工程最快2025年動工。

行政長官表示，交椅洲人工島將為香港發展擴容擴量，積極提升香港作為金融、商業和貿易中心的競爭力。人工島鄰近大嶼山，將提供1,000公頃土地，聯通國際機場和港珠澳大橋，迎接海外和大灣區經濟機遇。全新鐵路和道路網絡將連接港島西、大嶼山及新界西北，並提供第4條過海隧道，優化香港整體的交通網絡。

交椅洲人工島將有3大規劃目標，包括創建第3個核心商業區，進一步鞏固香港國際金融中心地位，核心商業區外亦會預留土地發展新興產業，為青年人提供多元機會；另參考《香港2030+》的建議，增加公私營住宅單位平均面積一至兩成作為土地規劃指標，以及將休憩設施及社區設施土地與人口比例分別增至每人不少於3.5平方米，改善居住和生活空間；以及全面採用智慧、環保及具抗禦力城市策略，在城市設計、基建系統、市民出行三方面制訂措施，減低日常能源需求，並利用綠色能源和先進廚餘處理技術，減低碳排放量。