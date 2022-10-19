凱施餅店灣仔大圍2舖　被業主入稟追欠租及收舖

早前被指拖欠薪金及強積金供款的凱施餅店，其經營公司及董事於昨日（18日）再被2名業主入稟高等法院，就2間舖位追討欠租，涉案款項共逾170萬港元，業主並要求對方將舖位清吉交回。

首宗案件的舖位位於灣仔，原告是業主浩華有限公司，被告則是凱施食品有限公司及蕭偉堅。原告在入稟狀指，它於2019年8月與首被告簽訂3年租約，由同年12月起以每月租金24.5萬港元，將灣仔軒尼詩道德興大廈地下一舖位租予凱施食品作商業用途，次被告則租約是保證人。惟首被告自今年6月起拖欠租金，原告雖於本月發信追收，卻不得要領，遂入稟追討由6月至10月的租金、服務費及差餉等逾128萬港元，及要求被告把舖位交吉。

第二宗案件則涉及沙田大圍一舖位，原告為業主伍灼榮及譚桂仲，被告則是凱施食品有限公司經營的凱施餅店及蕭偉堅。此案原告表示它與首被告於今年9月簽訂為期1年租約，由今年7月起以每月20萬港元，把沙田大圍金禧花園地下一舖位租予首被告經營凱施餅店，次被告亦為此租約的保證人。惟首被告於本年8月中至10月，已累積欠租及雜費等逾50.8萬港元，原告亦曾發信追討不果，故入稟追租及要求收回舖位。

案件編號 : HCA 1363,1367/2022