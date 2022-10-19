偷竊少年警訊贈品　女警長罪成下午判刑

曾任少年警訊聯絡主任的女警長，被指在少年警訊會所偷取電腦記憶棒及總值2400港元的書店書券，她今天（19日）就3項盜竊罪於粉嶺裁判法院被裁定全部罪成。裁判官陳炳宙指被告閉路電視顯示她在取走書券時表現謹慎，精神並無異常，其出庭作供內容有違常理及自相矛盾，故拒絕接納其證供。案件將於今日下午判刑。

47歲被告陳惠嫻，被控於2019年12月21日，在上水圍大埔區少年警訊會所閱讀室內，偷竊2支刻有「大埔區少年警訊」字樣的記憶棒，以及8張50港元商務印書館書券，上述物品為女警長3943吳詠璇的財產；及另被控於同日在同一會所的電腦室內，偷竊屬於男子羅逸俊的20張100港元商務印書館書券。

裁判官裁決指，經過反覆觀看呈堂的閉路電視片段，確認被告在案發地點閱讀室內拉開辦公枱下的第二個櫃，從中拿起書券簿，取走當中8張書券，及在閱讀室內取走1封置於獎盃下的白色信封。裁判官認為被告在警誡下稱該2支記憶棒是紀念品，可以隨意取走的說法是其不問自取的藉口。被告當日多次遇見吳警長，但一直不告知她取走了相關電腦記憶棒。對於被告解釋取走白色信封時，不知內藏書券，而取走書券的目的是派給其他參加者，裁判官認為被告證供自相矛盾，既然不知該白色信封內藏書券，為何要取走一個置於獎盃下的白色信封。裁判官指被告的警誡供詞與庭上作供存在自相矛盾及有違常理，因此拒絕接納其證供。裁判官終裁定被告未經事主同意取走控罪書上列出的物品，因此裁定被告全部控罪罪成。

案件編號：FLCC 1364/2021