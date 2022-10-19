女生稱中二時遭當眾掌摑　班主任被控襲擊開審

現時就讀中五的女生，聲稱4年前因沒有按指示留堂，被時任女班主任叫入學校禮堂，期間對方不停斥責她「面皮厚」，又分2次連環掌摑她共約30下，更坦言想讓全校目擊。涉案班主任因此被控普通襲擊，她不認罪，案件今（19日）在九龍城法院開審。女生供稱，事後班主任曾向她道歉，說：「點解我鬧個個都喊，呢個𡃁妹畀我鬧完唔喊，所以我先衝動打你，對唔住。」辯方則稱，被告從沒施襲，亦無道歉。

40歲被告被告張慧欣，被控於2018年11月30日，在黃大仙一間中學的禮堂內襲擊X。當時就讀中二的X供稱，被告是她的班主任，當日她因欠交功課，被告罰她到教員室外留堂。然而同日放學後，她亦需要往合唱團排練，準備翌日畢業典禮表演。最終她決定先往排練，之後再向被告解釋。當日下午4時許，她與同學正準備往禮堂準備排練時，被告現身，大聲叫她名字，要求她進禮堂。

X稱，被告在禮堂內不斷罵她「面皮厚」、「鬧極都唔識聽」，問她為何沒有往教員室留堂，期間被告情緒激動，用左手不停打她右邊臉，她形容被告動作「速度好快」。被告連打約15下後，停頓1分鐘，然後出手繼續打。X形容被告這次「明顯大力咗」，被告連續掌摑她15下後收手。過程中，被告持續罵她「面皮厚」，又不讓她解釋。她感到痛楚和不知所措，不禁飲泣。事後她見自己臉部紅腫，3日後始消散。她原本已原諒被告，惟之後一直被校方針對，因此於2020年報警。

案件編號：KCCC 1821/2022