施政報告：2035年前停新登記燃油及混合動力私家車　推綠色運輸

特首今日(19日)發表的施政報告表示，爭取在2035年前將碳排放總量從2005年的水平減半，以邁向2050年前達致碳中和的目標，當局會加緊各項減碳行動，措施包括推動綠色運輸，2035年或之前會停止新登記燃油及混合動力私家車。未來三年，會在額外7,000個政府建築物停車位提供充電設施。為加快運輸業低碳轉型，明年會試行新一代電動的士和氫燃料電池雙層巴士及重型車輛，並在2025年或之前完成公布推動電動公共交通工具及商用車的路線圖；以及制訂陸上運輸使用氫能的長遠策略。當局亦會在2027年年底前投入約700輛電動巴士和約3,000輛電動的士。

節約能源方面，由於超過六成的碳排放來自建築物的用電設施。政府的目標是在2024-25年度將政府建築物和設施的整體能源表現提升超過6%，會加快在新發展區，包括「北部都會區」建設區域供冷系統。政府正着手修例把更多家居器具納入「強制性能源效益標籤計劃」，屆時計劃下的家用器具佔住宅總能源使用量會由五成大幅上升至約八成。

至於推動全民減廢，為達致2035年「零廢堆填」的目標，當局會全力推動全民減廢和分類回收，並加快發展現代焚燒發電設施。除積極籌備最快明年實施的都市固體廢物收費外，推行多項新措施，包括明年年初提交條例草案，管制即棄塑膠餐具及其他塑膠產品；研究立法要求大型屋苑和屋邨及戶數較多的單幢住宅樓宇，分類收集可回收物並交予回收商處理；全速建設首座位於石鼓洲旁的現代焚燒發電設施和規劃位於屯門曾咀的第二座設施，並研究在「北部都會區」興建更多同類型先進設施；以及今年內開展公共屋邨廚餘收集試驗計劃。

另外，政府會重組「可持續發展委員會」為新的「碳中和及可持續發展委員會」，就減碳策略提供意見。為加強粵港澳在應對氣候變化和大灣區大氣污染防控合作，政府正籌備在香港興建大灣區空氣質素實驗室及氣象監測超級站，提供區域性空氣污染及氣象的監測和預報服務。