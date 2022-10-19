施政報告：港府全力與內地商討爭取通關　增加深圳人文通道限額

新冠病毒纏港接近三年，政府今日(19日)的施政報告提到，正全力與內地商討爭取通關。第一個目標是在香港做「逆向隔離」，做到符合內地「7+3」的防疫標準，在港檢疫後閉環送到內地，確保疫情不會倒灌內地。方案可減輕內地檢疫酒店和人手壓力，增加香港到內地的確定性。當局也透露，正與內地商討，在風險可控下增加深圳人文通道限額，配合兩地市民的聯通需要。

政府指出，希望本港「抗疫不走回頭路」，抗疫大原則是以最小代價換取最大成效；認為香港作為一個高度開放的經濟體，受疫情的影響特別明顯，政府的抗疫路線正循序漸進推進，目標是為民生和經濟活動創造最大空間，當局將根據疫情實際情況和變化，調整和優化措施，確保一切有序穩妥，逐步向前推進。

而在抗疫措施上，當局已逐步放寬管控各項抗疫措施，包括取消航班熔斷機制；實施「紅、黃碼」；將抵港檢疫改為「0+3」；分階段放寬社交距離措施等，當中的「0+3」是正式取消實施兩年多的抵港強制檢疫要求，強調為一項重大改變。政府會密切留意外地疫情變化、冬季流感可能帶來的風險、病毒株變種的情況，以及本地醫療系統的承擔能力等，又提醒市民必須遵守和配合防疫措施。