馬經出版公司入稟高院　指同業2刊物侵權

馬經《大勝馬經》及《騎師日報》的出版公司於昨日（18日）入稟高院，控告出版《今日大勝馬簿》和《今日騎師馬報》的出版人及印刷公司等，指該2份刊物與原告的刊物相似，並認為對方侵犯了其版權。原告現要求法庭頒令禁制被告繼續出版相關的侵權刊物、禁制對方使用相關的名稱、要被告向外宣告該些刊物曾冒充原告刊物，並要求對方收回侵權刊物及作出賠償。

原告是中國互動媒體控股有限公司，被告依次是太陽馬經出版有限公司、俞旭東、黎苓妃、陳德亮、歐錫康、新世紀印刷實業有限公司、泰業印刷有限公司、黎振輝、前稱仲仁印刷有限公司的晨操服務社有限公司、鴻圖發行有限公司及新報馬經有限公司。原告指該些被告公司分別是涉案侵權刊物的出版公司及印刷公司，俞及黎是夫婦，且為該些刊物的出版人，其餘3人為該些刊物的編輯、主編及印刷公司的經理。

據入稟狀指，《大勝馬經》及《騎師日報》早於1970年代及1997年起開始發行，其商標亦一直沿用，自2016年起原告開始接手出版及發行該2份刊物。但原告自2018年約4月發現，由眾被告發行的《今日大勝馬簿》和《今日騎師馬報》開始在市面出現，而該2份刊物的商標與原告的刊物極其相似。原告指眾被告從事相關的行業多年，並清楚原告的刊物發行已久，公眾亦會將涉案的被告刊物混淆以為同屬原告出版，故令原告造成損失。因此原告要求法庭禁制被告繼續出版相關的侵權刊物，及要求對方作出賠償等。

案件編號：HCIP 74/2022