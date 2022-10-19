雀枱斬斃朋友案　被告向警稱曾3度被死者毆打

六旬地盤工被指因「爭女」問題與朋友爭執並將對方斬死，被控謀殺之案件今天（19日）在高等法院原訟庭續審。控方今天播放被告警誡錄影會面，被告稱因死者喜歡他的女朋友，他曾遭死者襲擊3次，試過遭對方箍頸、用鐵枝打頭及打胸口，他在第3次遇襲後曾報警求助，但被告指警察到場後表示「唔好搞大件事」。被告稱「無人理我，無人幫我」，故當日因憤怒而斬死者，但稱沒有打算斬死他，只是「想教訓吓佢」。

被告盧禮秋（67歲），被控於2019年10月18日，在香港謀殺周仕清。控方今天播放被告於2019年10月19日、在元朗警署進行的警誡錄影會面，被告在會面中稱，死者於2018年中至2019年4月期間，先後3度襲擊他，包括用手箍頸、用鐵枝扑頭及「盅我心口」，被告指在第3次遇襲時，想要用手機報警，卻遭死者搶去，他便到街上用公眾電話報警，但警察到場時，其他人和死者已離開，警察着他「唔好搞大件事」。

被告在會面中續指，當初他因打麻雀而認識女子「阿娟」，及後發展成情侶，而死者亦喜歡阿娟。被告稱事主因妒忌而打他，每次「打完我就走」，「無人理我，無人幫我」，故案發當日因憤怒而斬死者。被告稱當日下午，死者來到元朗建安樓的案發單位打麻雀，大約打了兩鋪他便從後用刀斬死者。被告稱「係咁斬，係咁斬」，又指「後尾我見佢流血多得滯，我就無斬佢，驚佢死」，被告又稱自己當時「個腦一片空白」，又解釋「突然間道氣上嚟」，但沒有打算斬死死者。被告又指沒有死者聯絡方式，但阿娟有與對方聯絡，又稱2018年3月與阿娟吵架時，阿娟曾透露與死者發生過性關係。

案件編號：HCCC 140/2021