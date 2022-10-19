基層不滿施政報告房屋政策　批輪公屋4年半封頂難實行

施政報告於今日(19日)發表，當中涉及多項民生政策，包括會增建簡約公屋，輪候公屋時間4年半「封頂」。社區組織協會今日實時舉行施政報告直播會，在場的基層觀眾均對施政報告的房屋政策不太滿意，一來認為公屋輪候時間縮短至最長4年半的可行性不大，又認為施政報告不首先闡述房屋問題政策，是漠視基層市民。另有聲音認為，醫療券增至2,500港元只是更加幫助私家醫生牟利生財的工具。

在場的市民莫女士認為，雖然滿意政府施政報告承諾4.5年可上樓，但她輪候入住公屋已達4.5年，且曾申請過渡性房屋遭拒，質疑實際上是否真正能落實相關政策。莫又指，因現時居住的舊樓沒有升降機，子女每天要背幾公斤重的書包上落樓梯。而且家中又漏水，令地板和睡床受損連一張桌子都沒有充足空間擺放，令兒子只能在床上做功課。輪候公屋達9年的鄒女士指，特首不優先公布房屋政策，明顯是漠視基層之困，自己現時的劏房居所1天內已清理超過20隻老鼠，而曱甴更是不勝其數。她估算只有約2成機會可以準時獲發公屋。

作為長期病患者的梁先生批評，醫療券有條件增至2,500港元只是變相幫助私家醫生生財，對施政報告極之不滿，沒有欣賞價值。他認為，如果政府醫療券額外加500港元，私家醫生亦可增加600至700港元的醫藥費。而接種一枝類固醇針需1,800港元，進食2周的心臟藥只有14粒，卻盛惠576港元。他建議政府應建設更多公立醫院，並將醫藥費發出具體清晰的指引和規定。