盼簡約公屋達逾10樓層高　集裝箱組裝合成建3萬單位

本港房屋問題嚴峻，港人輪候公屋多年仍未有結果，政府今日(19日)公布施政報告提出將興建「簡約公屋」，料5年內可建造3萬單位，助縮短公屋綜合輪候時間。行政長官李家超今午出席施政報告記者會時指，本港需要提量、提速、提效、提質，讓輪候公屋時間封頂，而他提到的簡約公屋，則是由集裝箱組裝合成法興建。

李家超指，需要將本港輪候公屋時間封頂，由4年內降低至4.5年。而報告提出的簡約公屋由集裝箱建立，是政府主導及出錢，希望能建成高層至10多層。另有政府消息人士指，當局已物色6幅政府和私人土地，提供首批1,000個單位，預計明年動工，2024/25年度入伙。而簡約公屋主要以組裝合成法建造，會以傳統公屋為基礎，提供不同大小單位，以家庭申請者優先。申請人入住後，可保留輪候傳統公屋的位置。

至於公屋提前上樓計劃，他希望可以幫助1.2萬戶提早3至18個月上樓提速，例如地盤分期建造，不需要等待全部完成才上樓。新建單位面積封頂方面，他指26/27年起最低26平方米，新公屋都是相約限制。私人發展商參建資助房屋方面，他希望發展商同樣理念發展。至於土地精簡程序，他指要「生地」變「熟地」時間減一半或三分一；審批建築圖則需要8成圖則於首次、二次呈交時獲批。他指需要長遠建立土地儲備，追落後變趕在前。