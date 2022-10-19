110項KPI　1年內探4000劏房戶　縮短公院睇症時間

因應各界要求政府引入績效指標(KPI)，政府亦在施政報告中列出110項指標，涵蓋的範疇眾多，探訪劏房戶、公務員制度、鼠患點點，縮短公立醫院專科門診看症時間、智方便及減低工業意外等。

為擺脫跨代貧窮而成立的「共創明Teen計劃」，定出參加的學員要不少於70%在提升個人發展和正向思維方面取得進步，又要求差餉物業估價署和水務署於本年度未來一個年度完結前聯合造訪約4000個「劏房戶」，以加強執行「劏房」租務管制和視察有否濫收費用。

政府表明要電子化，要求創新及科技及工業局把智方便的年度用量（總交易次數）由 2021年的500萬次倍增至2023年的1000萬次，並於2025年增至1750 萬次。而在2025或之前推動所有政府部門採用「智方便」為市民提供方便和一站式的電子服務。

在改善公立醫院專科門診服務方面，要求醫務衞生局於2023-2024把醫院管理局內科專科門診穩定新症之第90個百分值輪候時間縮短20%，而改善病人於醫管局專科門診看病流程，目標於2023年3月31日前能有75%病人，於60分鐘內完成由登記至醫生診症流程；及 於120分鐘內完成由登記至取藥流程。

立法會正審議職安健修例草案，政府要求勞工及福利局把5平均每1000名建造業工人的工業意外率由2021年的29.8減低至少10%，降至2026年的26.8，並於2023年或之前，協助至少50%參與工傷僱員復康先導計劃」的建造業工傷僱員在開始接受治療後5月內康復。