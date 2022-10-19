出招圖吸3.5萬高端人才　港府：「有麝自然香」

港府承認過去兩年有14萬勞動力離港，急急出招搶企業人才，港府今日(19日)表示，需要體系建設，引進重點企業辦公室，財政司司長帶領；制訂目標企業名單，度身訂造計劃，提供一站式配套。人才服務窗口則由政務司司長領導，提供一站式服務，統籌人才申請及服務。招商人才專組則擴大17個內地辦及海外辦事處。

港府對搶人才政策成效有信心，雖以前不積極但都很多人才來港，非常滿足香港需要，因為香港很多優勢。他指現時有新機遇有新手段，有政策幫助產業，建立不同層次針對企業人才而設立，覺得可達成目標。他指香港有麝自然香，出外宣傳就更有信心，希望達到每年有招攬35,000人才的目標。

高端人才通行證有兩年通行證，不需要立即有工作，可以在香港2年內找工作。高端人才的定義是指，年薪達250萬港元、畢業全球百強大學，近5年有3年工作，招才人數不設限制、近5年畢業於百強大學畢業生，但不符合工作要求者，則每年吸1萬人。

優化現有人才計劃方面，港府指放寬一般就業政策及輸入內地人才計劃，13項本地人才短缺專業及年薪200萬則可以直接申請。取消優秀人才入境計劃配額會試行兩年再檢討。放寬非本地畢業生留港回港就業安排逗留期，撤銷科技人才入境計劃的科技公司聘請本地人的要求。