涉以假資料誤導投訴警察課　華籍巴裔律師受審

1名中國籍巴基斯坦裔律師，前年陪同客戶到尖沙咀警署落口供後，向警方投訴遭3名便衣警員襲擊。警方其後發現該律師涉嫌蓄意提供虛假資料，控告他明知地誤導警務人員罪。案件今天（19日）在東區裁判法院開審，隸屬投訴警察課的警長供稱，被告投訴當日他明明表現冷靜，卻被便衣警員用手按肩膊及要求冷靜下來。惟該警長翻查閉路電視片段後，確認並無此事發生。

42歲被告周祖樑，否認於2020年12月3日，在灣仔投訴警察課報案中心明知地提供虛假資料或作出虛假的陳述或指控，以誤導一名警長。警長袁敬新供稱，他接手處理被告的投訴個案後，於案發日子約被告進行會面。當時被告聲稱，他於前年11月24日陪同一名外籍疑犯到尖沙咀警署落口供，期間在升降機內被便衣警員不合理對待。及後袁翻查閉路電視片段和到現場勘察，發現被告的說法與事實有出入，於是跟上司匯報事件。警方最終暫緩該宗投訴個案，轉為調查及起訴被告。

警長雲鳴則指，他於前年11月24日負責調查一宗涉及販毒及阻差辦公的案件，該案疑犯是被告的客戶。當日該名疑犯要求入院治療，他與被告商討之後的程序時，透過傳譯員去問被告能否聽懂中文。被告突然情緒激動，用粗言穢語罵警員，包括指警員似馬騮，及向傳譯員表示受到警員粗魯對待。及後他將被告交由另外3名警員處理。他否認當時有粗魯對待被告，或是威脅被告會遭起訴襲警及妨礙警員罪。

案件編號：ESCC1147/2021