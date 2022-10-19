今增5124確診　輸入佔390宗　另添1宗XBD本地病例

本港新冠疫情漸趨穩定，惟仍有新變種輸入本港。衞生署衞生防護中心公布，今日(19日)本港新增5,124宗確診個案，包括4,734宗本地個案，以及390宗輸入個案。醫管局則新增12宗確診病人在公立醫院離世。此外，今增1宗本地XBD個案，涉及一名居於東區、已打3針的58歲女子，她沒有出現病徵，至今共有2名XBD本地患者；另多9宗XBB輸入病例，現時輸入病例中累計有99宗XBB病例。

衞生防護中心表示，一直透過基因分析密切監察染疫病例涉及新發現變種病毒株的情況。截至今日，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案當中累計分別發現2宗XBD、4宗BA.2.75.2、1宗BA.4.6、5宗BF.7及9宗BQ.1.1亞系個案。換言之，本港今日增1宗XBD、2宗BF.7，以及2宗BQ.1.1輸入個案。

院舍方面，新增6間安老院舍出現個案，分別是東華三院余振強紀念護理安老院、基恩護理安老院有限公司、仁濟醫院李陳玉嬋安老院、明芯護老院有限公司、傅麗儀護理安老院及昌年護老中心，共有7名院友及2名員工染疫，故有18名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有479間學校呈報共688宗個案，涉及587名學生及101名職員。另外，有11間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課1周。當中文理書院(九龍)的籃球隊也需停課1周。