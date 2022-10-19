施政報告未提撤辣　龍漢標：政府應檢討不合時宜政策

外界批評辣招令樓價不跌反升，二手樓市場萎縮，但新一份施政報告只在引入人才減辣，地產及建造界議員龍漢標則直指當局應全面檢討不合時宜的辣招，落實市民對置業的期望。同屬經民聯嘅工程界議員盧偉國促請政府盡快推出通關及復常時間表，亦要加強工程業界的人力培訓。

另一建制派政黨亦希望當局加快與國際及內地恢復正常通關，讓本港全面走向復常。在房屋問題方面，陳學鋒指當局提出的簡約公屋措施未有具體時間表，亦未有提及會否在市區供應一定數量單位，期望盡快交代詳情，但切勿讓過渡性房屋變成「孤兒仔」。他又指當局首次承諾將公屋輪候時間「封頂」，形容是好的開始，但期望輪候時間能夠進一步縮短至3年。

社福界議員狄志遠措施政報告在福利政策上，政府「係交咗啲功課」；但在扶貧工作上未如理想。他指精準扶貧亦只是不精不準，因為政府提出重組扶貧委員會，但未見設立任何績效指標等。在人才方面，他指政府一開始便用錢去買人才，屬本末倒置，應先止血，透過本地大專院校等增加本地人才。他又指政府提出建議增加委員會，但他批評多一個委員會，便多一個秘書及文件，對實際工作沒幫助。