3年前荃灣非法集結　3男子判囚11個月至11個月4周

2019年8月25日荃灣一帶有遊行示威，有5名被告經審訊後，被裁定參與非法集結、管有攻擊性武器及襲警等罪成。其中2人早前已被判囚11個月，另外3人則於今天（19日）在西九龍裁判法院被判囚11個月至11個月4星期。裁判官李志豪指，雖沒證據顯示被告有參與極端暴力行為，但案件正值社會事件此起彼落之時，參與罪責大同小異。

今天接受判刑的3名被告為運輸工人何卓軒（24歲）、無業男子張家榮（26歲）及調酒師李㑊橉（29歲）。他們同被控一項法非集結罪，控罪指他們於2019年8月25日在荃灣楊屋道，與其他身份不詳的人士參與非法集結。何卓軒另被控襲擊一名警員。

辯方求情指，何關心家庭，每月支付1.2萬港元家用；張雖然出身基層，但積極做義工；李身體狀況欠佳，患有多種長期疾病，包括心臟病及糖尿病等等。裁判官判刑指，3人在審訊後被裁定罪成，無悔意可言。本案示威人數多、覆蓋範圍廣、牽涉時間不短，雖無證據顯示3人有極端暴力行為，但不能忽視案件正值社會事件此起彼落之時，惟控方公允地認同檢控確有延誤約9個月，此可作減刑因素，最終判處張、李各囚11個月，何涉及2項控罪，考慮刑期總體性，判囚11個月4星期。

案件編號：WKCC 3717/2021